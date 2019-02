Les experts : Cyber - Episode 6 Saison 01 - Preuves virtuelles

Adel Foster est retrouvée dans une chambre d'hôtel de New York, assassinée. Or, tout indique qu'elle a fait appel à plusieurs reprises au service d'étage au cours des trois jours alors qu'elle était déjà morte. Krumitz et Nelson découvrent que tout le système de gestion de l'hôtel a été piraté depuis l'extérieur pour faire croire qu'Adel était encore vivante trois jours après sa mort. Finalement, Raven découvre l'adresse IP du responsable, Evan, qui tient un club dans le centre-ville. Mais celui-ci se défend bec et ongle avoir tué Adel, à plus forte raison parce qu'il ne la connaissait pas et qu'il ne l'avait croisée qu'une fois dans son club. Il est arrêté, mais Krumitz et Nelson découvrent que toutes les données de son téléphone prouvant qu'il était à l'hôtel ont été trafiquées.