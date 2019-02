Les experts : Cyber - Episode 7 Saison 01 - Manipulation en ligne

Zoey, une adolescente, a disparu. Affolé, son père, ami et ancien patient d'Avery Ryan, la contacte. Des recherches sont alors lancées dans un parc des environs où la jeune fille se serait rendue avant qu'on ne perde sa trace. Son téléphone est retrouvé sur place. Soudain, un appel de Zoey à son père lui redonne espoir. Cependant, personne ne répond au bout du fil… Avery comprend alors qu'elle a affaire à une cyber intrusion du portable de Zoey. Ramirez et Mundo procèdent à des fouilles dans la chambre de l'étudiante et découvrent avec stupeur que son matériel informatique a bien été piraté. Dans le même temps, Krumitz et Nelson confirment à Avery qu'une personne usurpe l'identité de l'adolescente...