Les experts : Cyber - Episode 9 Saison 01 - Données volées

En pleine réunion de crise, les cyber experts sont confrontés à une attaque coordonnée de wi-fi dans neuf avions d'une compagnie aérienne américaine. Malgré de nombreux essais pour rétablir la connexion internet, elle est maintenue verrouillée par un élément parasite. L'équipe d'Avery soupçonne les passagers d'un vol, en particulier, d'agir ensemble. La sécurité nationale est menacée et une demande est faite pour que les appareils en vol atterrissent dans les aéroports les plus proches. Avery, Mundo et Nelson se rendent au terminal où l'attaque aurait été lancée. Un détournement de carte de crédit généralisé se déroule sous leurs yeux. En analysant les données informatiques du piratage, Krumitz réalise que c'est l'œuvre d'un célèbre hacker…