Les experts : Cyber - Episode 03 Saison 01 - Meurtres en taxi

Cade Matthews, un agent contractuel du gouvernement spécialisé en sécurité informatique, est retrouvé assassiné près de Riverway, à Boston. Tous ses appareil numériques ont été vidés. A-t-il été victime d'espions ? La dernière chose que Matthew ai faite est de commander une voiture pour rentrer chez lui via l'application ZoGo. Téléchargée sur un téléphone, cette application met en contact des passagers et des personnes acceptant de faire office de chauffeurs. Malheureusement, à 5h17 du matin, heure où Matthews se faisait prendre en voiture, l'application a connu un dysfonctionnement. Le système indique donc que cinq voitures différentes ont pris Matthews en charge. Sifter accompagne Avery, Elijah et Nelson sur le terrain pendant que Raven et Krumitz restent à la Division. L'autopsie de Matthews révèle qu'il avait un petit cube en bois pour enfant dans la bouche qui porte le numéro 2. Avery en déduit qu'il y a une victime numéro un qui n'a pas encore été retrouvée.