Les experts : Cyber - Episode 02 Saison 01 - Montagnes russes

Un accident tragique tue trois personnes et en blesse vingt autres sur un grand huit à Richmond, en Virginie. Les diagnostics initiaux n'indiquant aucune défaillance mécanique, on conclut à un piratage informatique et la Cyber Division intervient. Mais le cloisonnement du réseau oriente l'équipe vers une manipulation directe sur les modules de contrôle. Krumitz découvre qu'un module a été ajouté dans la cabine pour permettre une coupure du système de freinage à courte distance. Avery en conclut donc que non seulement le coupable se trouvait sur les lieux, mais qu'il a organisé cet accident dans le but de filmer la scène pour des amateurs d'ultra violence qui communiquent sur internet.