Les experts : Cyber - S01 E04 - Allumer le feu

Un incendie se déclare à Louisville, dans le Kentucky, suite à un déclic électrique dans une imprimante. Il apparaît rapidement que le feu a été déclenché volontairement en se servant d'une faille de sécurité d'une imprimante grand public de la "P", une grande marque. Or, Nelson reconnaît dans le code une portion qu'il a lui même écrite plusieurs années auparavant et il prend contact avec une vieil ami, Aaron Wheeler, dit Méta, mais celui ci n'a pas d'informations. Krumitz découvre que le programme malveillant a laissé trainer une adresse IP et Daniel O Hare, un pyromane compulsif, est arrêté. Responsable du feu, il n'a pas conçu le code mais l'aurait obtenu sur internet d'un certain "Justice". Le mystère reste donc entier, quand un nouvel incendie se déclenche sur le campus d'Atlanta...