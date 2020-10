Les experts : Cyber - S02 E05 - Intervention en urgence

Un pirate prend le contrôle de tous les dispositifs médicaux dans un hôpital de Dallas et menace de tuer un patient toutes les heures si l'on ne cède pas à ses exigences. Avery et son équipe doivent localiser l'origine de cette cyber attaque et comprendre comment le hacker a accès au système de sécurité de ce centre médical, pourtant impénétrable.