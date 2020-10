Les experts : Cyber - S02 E11 - L'avion fantôme

Le vol Argus Air 272 est sorti de son itinéraire. Le contrôleur aérien le voit sur son radar, mais il n'arrive pas à entrer en communication avec l'avion. Puis brusquement, cinquante appareils Argus 272 apparaissent sur le radar puis, disparaissent tout aussi soudainement. Il n'y a plus aucune trace du vol 272. Il a disparu du radar. Une intrusion informatique a été repérée dans le système de gestion des plans de vol. Avery et son équipe cherchent à comprendre ce qui s'est passé. C'est le GPS embarqué dans l'avion qui donne sa position. Or, il n'émet plus. Un marshal explique à Avery qu'à bord ce cet avion, se trouve une jeune fille qui bénéficie de la protection des témoins ainsi qu'un marshall, chargé de veiller sur elle. Mais Erica Chan est aussi dans l'avion pour tuer ce témoin d'un meurtre par les triades chinoises.