Les experts : Cyber - S02 E12 - Appels à l'aide

La Cyber division se lance dans une terrible course contre la montre lorsqu’est découvert un virus se propageant de routeur en routeur dans tout New York et infectant tous les téléphones sur son chemin, les empêchant d’appeler les secours en cas de besoin. L’enquête révèle peu à peu qu’ils ont affaire à un ex-standardiste des secours, sadique audiophile véritablement drogué à la panique de ses victimes. Il a ainsi échafaudé un plan pour enregistrer la peur de milliers de personnes à travers la ville afin de pouvoir les écouter. La tension monte encore d’un cran lorsqu’Avery et son équipe s’aperçoivent que pour fêter l’anniversaire de son licenciement, il compte reproduire ses trois plus grandes "réussites", trois personnes qu’il a réussi à faire mourir en n’envoyant pas les équipes de secours à temps. D.B. reçoit un sms ne lui étant pas destiné dans lequel une inconnue tente de reprendre contact avec un ancien amant. Il décide, par curiosité, de retrouver cette femme dont il admire à la fois le courage et la fragilité. Par un concours de circonstances, il fait la connaissance d’une certaine Greer Latimore, ex-agent des services secrets.