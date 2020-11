Les experts : Cyber - S02 E15 - La revanche de Python

Avery découvre dans un de ses cartons de déménagement une tablette montrant la voiture qui transportait sa fille, quelques minutes avant l'accident qui lui a coûté la vie. Puis une question : Vous n'avez pas pu sauver votre fille. Et moi, pourrez-vous me sauver ? Par élimination, Avery comprend que le "moi" désigne Grace Clarks, la meilleure amie de sa fille, avec qui elle a renoué des liens depuis quelques mois. En répondant à cette question, la Cyber division accède à l'image de Grace, attachée et reliée à des fioles de produits qui finiront par la tuer. La règle du jeu est simple : à chaque mauvaise réponse à une énigme, elle reçoit le contenu d'une fiole. C'est le moyen qu'a imaginé Python pour se venger du suicide de sa mère, dont il rend Avery responsable.