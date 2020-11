Les experts : Cyber - S02 E16 - Péchés 2.0

Lorsqu’une photo de meurtre est massivement diffusée sur un réseau social de partage d’images, la Cyber division se lance dans la traque d’un tueur en série hyper connecté des plus retors, qui assassine des personnes en laissant un mystérieux QR Code sur leur corps, code contenant un lien vers la photo de son crime suivant. L'équipe se rend bientôt compte que le meurtrier s’en prend à des personnes ayant violé le règlement sur la publication de contenu abusif du réseau social, que ce soit en postant des incitations à la haine, de la pornographie, des images violentes, en faisant l’apologie de la drogue ou en se rendant coupable de harcèlement moral. De son côté, Elijah explique à son père qu’une barmaid appelée Nina le harcèle. Cal décide de s’occuper lui-même du problème et se rend au Conaghan’s Pub où il entame un échange assez vif avec Nina, avant de s’effondrer. Cette dernière appelle les secours et profite de cet évènement pour se présenter comme la femme d’Elijah à l’hôpital afin de pouvoir le voir à son arrivée. Ce dernier la rejette avec véhémence et lui annonce qu’il va demander une injonction d’éloignement.