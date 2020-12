Les experts : Cyber - S02 E17 - Pour un quart d'heure de célébrité

Greer est engagée par une société qui gère une application GPS participative. Plusieurs de leurs clients ont été déroutés, puis volés. La Cyber division arrive donc à Los Angeles pour enquêter sur ce piratage. Or, trois jeunes filles, cachées sous des visières irisées, se vantent d'avoir commis les vols. Elles se sont baptisées la "Flash squad". Ces voleuses s’intéressent aux bijoux et aux articles de luxe. En localisant tous les utilisateurs de l'application, la division repère un utilisateur dont le téléphone n'a pas bougé d'une rue depuis la veille. Il s'agit de Joel Matthews. Il a été victime de la Flash squad. Son corps et celui d'une jeune fille sont retrouvés près de sa voiture. Resté à Washington, Nelson informe Raven qu'il a porté plainte contre le FBI qui a utilisé dans son procès une pièce à conviction qui n'était pas couverte par un mandat fédéral. Il y a donc vice de procédure. Nelson espère regagner ainsi sa liberté. Avery et son équipe découvrent que la jeune fille trouvée auprès de Joel Matthews est encore en vie. Elle s'appelle Riley Van Lowe et elle a 20 ans.