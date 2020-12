Les experts : Cyber - S02 E18 - La relève

Lorsqu’un vol de données top secrètes laisse tout le gouvernement américain à la merci de ses ennemis, la Cyber division se voit confier la lourde tâche de remédier au problème et de récupérer les données avant qu’elles ne se retrouvent entre de mauvaises mains. L’enquête avançant, l’équipe se rend compte qu’un jeune hacker âgé de 13 ans, Jake Hazelton, est à l’origine de l’attaque, mais il n’avait pas de mauvaise intention. En effet, le pirate a alerté lui-même les autorités, les prévenant de la vulnérabilité de leurs serveurs et devant l’absence de réponse, il a mis à jour les protocoles de sécurité. Mais un autre hacker, Echo, est bien déterminé à tuer Jake et à récupérer le disque dur contenant les données pour les vendre à la Russie. De retour au centre opérationnel, Avery a la surprise de découvrir son ex-mari dans son bureau. Ils décident de se remettre ensemble. Alors que la journée se termine, Nina se glisse dans le parking souterrain du FBI pour tendre une embuscade à Elijah...