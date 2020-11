Les experts : Cyber - S02 E14 - Courir ou mourir

Le meurtre d’une joggeuse, devenue une proie facile grâce au piratage de son bracelet connecté, mène la Cyber division en Caroline du Sud sur les traces de ce qui semble être de prime abord une sordide affaire de trafic d’organes. Au final, l'équipe engage une course contre la montre désespérée pour sauver un proche d’une maladie héréditaire mortelle. Krumitz et Nelson parient sur la persévérance d’un petit nouveau dans l’équipe technique du FBI. Avery et D.B. décident d’assister à un match de basket où leurs équipes respectives s’affrontent.