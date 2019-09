Les Experts (CSI Las Vegas) - REPLAY TF1 : Revivez la soirée du mercredi 11 mars 2015

La saison 14 des Experts Las Vegas a touché à sa fin ce mercredi 11 mars 2015 dès 20h55 sur TF1, avec notamment l'épisode "Liaison virtuelle" qui annonçait l'arrivée de la toute nouvelle équipe CSI Cyber dirigée par Patricia Arquette : revivez cette soirée sans attendre en vidéo replay sur MYTF1 !

Vous aviez rendez-vous ce mercredi 11 mars 2015 dès 20h55 sur TF1 pour suivre les deux épisodes finaux de la saison 14 des Experts (CSI Las Vegas), en plus d'un premier épisode inédit de la saison 15, trois épisodes à revoir dès maintenant en replay vidéo sur MYTF1...

Les Experts (CSI Las Vegas) - Saison 14, Episode 21 : Liaison virtuelle

Quand une femme est retrouvée dans son lit assassinée, son mari est tout de suite arrêté. La poudre qu'il a sur les mains et le pistolet à ses côtés dans sa voiture porte à croire qu'il est l'auteur de ce crime. Après un examen approfondi de la vie du couple, DB Russell découvre sur son ordinateur que le mari semble avoir une relation extra-conjugale... Mais l'engin se dégrade alors automatiquement, ce qui oblige Russell à faire appel à l'agent Ryan, qui dirige le service Cybercriminalité du FBI...

Les Experts (CSI Las Vegas) - Saison 14, Episode 22 : Trésor caché

Le corps de Roger Mathews est retrouvé sans vie. Mathews faisait partie d'une bande de trois garçons qui avait, en 1989, dérobé un butin qu'on a ensuite jamais su retrouver. En enquêtant sur cette affaire, nos Experts en découvrent davantage sur celle de 1989... Pour avancer, ils doivent retrouver le troisième membre de ce trio, sachant que le deuxième, Scotty, est mort, tué, entre-temps.

Les Experts (CSI Las Vegas) - Saison 15, Episode 08 : Drôles de dames

Dans une ruelle, le corps d'un homme est retrouvé. Outre son caleçon, on ne voit rien sur lui, si ce n'est l'entaille mortelle qu'il a à son coup. Alors les Experts fouillent la rue, et y découvrent le portable de la victime, mais aussi une combinaison en latex ainsi qu'un déguisement de poupée de taille adulte... Une empreinte dans le costume permet à Russell d'aller interroger sa créatrice, qui va leur révéler beaucoup de choses sur la vie de cet homme...

Et dès maintenant, découvrez les premières images de la saison 15 des Experts, avec un épisode intitulé "Castor et Pollux" qui annonce une nouvelle saison des plus passionnantes...