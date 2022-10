La somptueuse Marg Helgenberger déchaine les passions à Monte-Carlo !

Le Festival de Monte-Carlo a accueilli la magnifique actrice des Experts Marg Helgenberger. Celle qui interprétait le rôle de Catherine Willows a même reçu une prestigieuse distinction.

A l’occasion de l’ouverture du festival de télévision de Monte-Carlo, les amateurs de séries ont une fabuleuse surprise. La sublime Marg Helgenberger était en effet présente parmi les nombreuses stars annoncées. Et ses fans ont bien sûr apprécié sa présence.







Les fans de Marg Helbenberger au rendez-vous !

Personne n’a oublié les douze saisons au cours desquelles elle a interprété avec talent le personnage de Catherine Willows dans les Experts. Marg Helgenberger a par ailleurs pu noter que malgré la fin de la série, elle comptait toujours autant d’admirateurs. Accueillie chaleureusement à son arrivée au festival de Monte-Carlo, la belle actrice a consacré du temps à ses fans !





Elle reçoit une récompense prestigieuse pour l'ensemble de sa carrière !

Elle ne s’est pas contentée de signer des autographes et de parler un peu avec les personnes présentes. Marg Helgenberger a également reçu la nymphe de Crystal, un prix qui vient récompenser l’ensemble de sa carrière. Et quoi de plus mérité pour celle qui avait déjà reçu un Emmy pour sa performance dans China Beach, et qui avait également tourné aux côtés de Will Smith et Martin Lawrence dans Bad Boys ? Une actrice au parcours incroyable et à la beauté extraordinaire qui a donc été très justement honorée à Monte-Carlo !

On vous propose de revivre la rencontre dans les locaux de TF1 entre Marg Helgenberger et ses fans !