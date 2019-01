Les experts - Episode 2 Saison 01 - Un millionnaire malchanceux

Ted Sallanger vient de gagner la somme de quarante millions de dollars en jouant à une machine à sous. Peu après, il trouve la mort sur le balcon de sa chambre d'hôtel. Grissom ne croit pas à la thèse du suicide. Les premiers indices mènent les enquêteurs de la petite amie de Sallanger, à un joueur nettement moins chanceux, qui a temporairement partagé la cagnotte de Ted, et bu un verre avec lui. L'enquête les conduit ensuite à s'intéresser plus particulièrement au toit de l'hôtel, où Grissom et Nick découvrent des empreintes, appartenant sans aucun doute à l'assassin.