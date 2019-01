Catherine et Grissom sont chargés d'enquêter sur la découverte d'une jambe sectionnée, retrouvée dans un lac. L'autopsie révèle que la jambe appartenait à une femme. Les deux enquêteurs s'orientent sur la piste d'une affaire d'adultère... De leurs côtés, Sara et Nick cherchent à en savoir plus sur un rite d'initiation d'entrée dans une confrérie étudiante qui a mal tourné...