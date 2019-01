Les experts - Saison 01 Episode 20 - Meurtres en silence

Le corps de Brian Clemonds, un jeune homme de vingt-deux ans, est retrouvé. Tout semble penser qu'il a été victime d'un accident de voiture. Les inspecteurs apprennent qu'il était sourd. Sara et Warrick retracent le parcours de Brian le jour du drame et se rendent dans une école spécialisée pour les malentendants. De leur côté, Catherine et Nick enquêtent sur le carnage laissé après un massacre dans un coffee-shop, dans lequel un malfaiteur notoire a trouvé la mort...