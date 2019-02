Sara, Grissom et Warrick parcourent un appartement couvert de sang lorsque l'ancien locataire arrive et leur raconte une histoire absurde au sujet de sa petite amie absente. Il affirme que cette dernière est partie rendre visite à ses parents. Mais ceux-ci ne l'ont jamais vue arriver. Pendant ce temps, Catherine et Nick enquêtent sur la mort d'un plongeur dont le corps a été retrouvé en haut d'un arbre près du lac Mead.