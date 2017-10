Les experts - Saison 05 Episode 010 - Intolérables cruautés

Grissom et son équipe relèvent des indices sur une scène de crime quand Greg, en voulant parler à deux enfants, découvre le corps d'un jeune garçon dans une caisse en plastique au milieu des poubelles. Il semble être mort de faim. Pendant ce temps, Catherine, Nick et Warrick enquêtent sur la mort d'un suspect placé dans un centre de détention provisoire. Une bagarre a éclaté en cellule de triage et les gardiens sont intervenus. Ont-ils abusé de leur autorité ou s'agit-il d'un règlement de comptes entre détenus ?