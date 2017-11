Sofia, Sara, Grissom et Greg enquêtent sur la disparition d'une femme alors qu'elle rentrait chez elle après avoir passé la nuit dehors avec un ami. Sa voiture est retrouvée, abandonnée sur le bord d'une autoroute. Catherine, Warrick et Nick cherchent à en savoir plus sur la mort d'un chasseur et de sa proie, un ours brun kodiak, dont la dépouille est retrouvée près de lui dans la montagne.