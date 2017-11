Deux personnes sont retrouvées mortes, asphyxiées, dans une chambre de cité universitaire. Sara et Greg mènent l'enquête afin de déterminer pour quelles raisons les deux étudiants ont été assassinés. Catherine, Warrick et Nick tentent d'en savoir plus sur le meurtre d'un homme dont le cadavre est retrouvé au centre d'un cercle d'herbe foulée au milieu d'une prairie. Conrad Ecklie tente d'élucider la mort d'un homme sur un parking.