Alors qu'il se rend sur une supposée scène de crime, Nick est enlevé par un inconnu et assommé. Lorsqu'il reprend ses esprits, il prend conscience de l'horreur de la situation : il a été enfermé vivant dans un cercueil de verre et enterré. Alertée peu de temps après, toute l'équipe entame une course contre la montre avec un seul mot d'ordre : sauver Nick avant qu'il ne puisse plus respirer.