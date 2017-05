Les experts - Saison 05 Episode 3 - L'un pour l'autre  

La petite Alicia Pérez, treize ans, vient d'être kidnappée. Le suspect numéro un est un pédophile en liberté surveillée que tout accuse. Mais les Pérez forment une étrange famille, soudée par la mère autour du fils aîné, Daniel, atteint d'une rare et très grave forme de leucémie. On ne tarde pas à retrouver le cadavre d'Alicia, qui fut conçue in vitro et exploitée depuis sa naissance, de greffe de moelle en don de sang, pour les besoins thérapeutiques du frère. Mais ni elle ni ses parents ne veulent plus différer de cette façon l'issue inéluctable de la maladie, et Alicia refuse de faire don d'un de ses reins. Daniel le lui a fait payer, et sa famille a maquillé le meurtre en enlèvement.