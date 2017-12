Les experts - Saison 06 Episode 04 - Corps célestes

Monsieur et madame Copeland se réveillent soudainement, alertés par des bruits dans leur maison. Le propriétaire des lieux saisit un pistolet et descend les escaliers, découvrant un jeune homme sale et en haillons en train de saccager sa cuisine, ses poches remplies de nourriture. Il chasse aussitôt celui-ci dans son jardin où il se retrouve face à une douzaine de rôdeurs quasiment décharnés. Il les menace alors de son arme et ceux-ci se dispersent dans la nuit, laissant derrière eux un corps sans vie.