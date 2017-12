Les experts - Saison 06 Episode 06 - Grissom fait mouche

Lana Adalian découvre sa sœur, Christina, morte chez elle d'une balle de revolver dans la tempe. Le bébé de Christina est dans son lit d'enfant, fixant le corps de sa mère. Un mot d'adieu laissé par la victime ainsi que le pistolet retrouvé dans sa main laissent penser à un suicide. Catherine et Sara se rendent sur les lieux du drame et découvrent des traces de sang sur l'arme alors que les mains de Christina sont propres. Le pistolet a donc été placé dans sa main et la victime a bien été assassinée.