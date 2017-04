Les experts - Saison 06 Episode 06 - Grissom fait mouche  

Christina Adalian est retrouvée morte près de son bébé, une balle de revolver dans la tempe. Un mot d'adieu écrit au stylo rouge corrobore l'hypothèse du suicide. Mais l'autopsie révèle un aspect inattendu: la virginité de Christina. Le shérif Mac Keen demande à Grissom de contrer l'expertise d'un entomologiste - Marc Thayer - qui innocente l'assassin de sa filleule grâce à l'étude du cycle de vie de la mouche noire de la viande. Christina a accouché par césarienne de son enfant conçu artificiellement. L'embryon qui lui avait été confié par « Projet Sunflower », une association d'intégristes de la procréation, provenait des essais infructueux de fécondation in vitro de Kenli Johnson et son mari Dan, décédé depuis peu. C'est la mère de Kenli qui a tué Christina pour que sa fille ait son bébé bien à elle. Quant à la mouche noire, Grissom saura démontrer avec précision que son cycle de vie n'est pas celui décrit par Thayer, envoyant celui-ci et l'assassin de la filleule du shérif en pri