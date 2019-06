Trois adolescents sont retrouvés morts dans la rue. Ils collaient des affiches humiliantes pour un chanteur de rap célèbre du nom de Dollar. Grissom et son équipe plongent dans le milieu du hip-hop et découvrent qu'on a forcé ce même Dollar à se laisser filmer dans une posture dégradante et qu'on l'a, ensuite, séquestré dans le coffre de sa voiture.