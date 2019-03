Une femme et un enfant âgé de 10 ans sont retrouvés assassinés à coups de marteau dans une maison proche de la voie ferrée. Jack Malone, agent du FBI en poste à New York et de passage sur la Côte Ouest, pense que la petite victime est le jeune garçon porté disparu qu’il recherche depuis six ans. Il vient prêter main forte aux experts pour traquer le ravisseur devenu un tueur en série.