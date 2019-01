Les experts - Saison 09 Episode 13 - Affaire de dégoût

Le gérant d’un fast-food est retrouvé mort dans la cuisine de l’établissement dont la vitrine a été défoncée par la mascotte géante de l’enseigne, un poulet. Il semblerait qu’on ait fait disparaître un second corps, un employé présent sur les lieux à la fermeture. Langston et Nick se chargent de l’enquête tandis que Catherine et Greg examinent la dépouille d’une femme empoisonnée chez elle avec du dentifrice alors que son mari, complètement saoul, était dans le salon.