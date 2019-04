Un parachutiste s’écrase au sol. Ses parachutes, principal et de secours, ne se sont pas ouverts. L’homme était très prudent. Pourrait-il s’agir d’une tentative de meurtre ? Langston enquête sur le corps d’un homme, retrouvé mort dans le désert, sans aucun indice à proximité. Catherine et Greg sont appelés sur une affaire de double homicide présumé. Les trois enquêtes vont se retrouver liées plus ou moins directement.