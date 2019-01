Les experts - Saison 09 Episode 2 - La vie est un songe

L’ombre de Warrick plane sur la brigade scientifique qui enquête sur trois affaires. Une jeune femme saute par sa fenêtre et atterrit sur un bus en marche : s'agit-il d'un suicide ou d'un meurtre ? Catherine et Nick apprennent que la victime venait de se faire licencier de la banque où elle travaillait pour un trou de dix mille dollars dans sa caisse. L’enquête les mène dans le monde de l’hypnose. Le corps d’une femme, les yeux écrasés dans les orbites, est retrouvé dans une ruelle d’un quartier malfamé. Sara replonge dans le passé : le mari d’une femme plongée dans le coma depuis huit ans suite au viol qu’elle a subi et sur lequel Sara avait enquêté, vient d’euthanasier son épouse. Sara tente de comprendre les motivations de cet homme.