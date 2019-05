Les experts - Saison 09 Episode 20 - L'odyssée de l'espace

Hodges et Wendy assistent à une convention de science-fiction lorsque le corps sans vie du créateur d’une série polémiquée est découvert sur l’un des stands. L’enquête va plonger toute l’équipe dans l’univers de Star Quest, série culte calquée sur Star Trek, que la victime avait tenté de parodier. Le meurtre a-t-il été commis par l’un des fans ou "fanatiques" de la série, exaspéré par cette nouvelle mouture de Star Quest, ou par un proche de la victime ? La relation entre Hodges et Wendy prend une tournure sentimentale : parviendront-ils à surmonter leur timidité respective et à franchir le pas qui les sépare du bonheur intergalactique ?