Les experts - Saison 09 Episode 22 - La rage au ventre

Une série de décès de cause indéterminée met l’équipe, et en particulier le docteur Robbins, sur la sellette. Un seul point commun entre les victimes : un studio de tatouage dirigé par un ancien médecin légiste de Reno accusé, quelques années plus tôt, de négligence lors de prélèvement d’organes sur un donneur atteint de la rage. La jeune femme, à qui on a transplanté le foie, a été contaminée, puis est morte dans d’atroces souffrances. Sa mère n’a jamais pardonné…