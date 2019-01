Les experts - Saison 09 Episode - Echos du passé

Une femme a été abattue chez elle et sa fille est grièvement blessée. Les soupçons des enquêteurs s’orientent vers le mari qui a été le principal suspect dans une affaire d’homicide présumé. Le détective privé engagé par sa première femme avait, en effet, disparu après avoir prouvé son infidélité. Grissom assiste à l’audience ayant pour but de décider du transfert ou non de Natalie Davis de l’établissement psychiatrique où elle est soignée dans un centre carcéral.