Les experts - Saison 10 Episode 14 - Tirer sa révérence

Le bassiste d’un célèbre groupe de pop country reçoit une décharge électrique en plein concert en touchant le micro de ses lèvres. Il se retrouve à l’hôpital en état de choc et souffrant d’amnésie. Il ne reconnaît pas ses partenaires, déteste la country et se met à aimer le rap ! S'agit-il d'un accident ou d'un acte de malveillance ? Les détectives doivent enquêter sur le circuit électrique de la salle. Parallèlement, Sara et le docteur Langston enquêtent sur le corps d’un ancien membre de la CIA à la retraite retrouvé dans le lac Mead. Un des directeurs associés de la célèbre agence de renseignement tente de brouiller les pistes qui semblent conduire à un scandale qui pourrait éclabousser une femme politique allemande susceptible de remporter les prochaines élections.