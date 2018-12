Les experts - Saison 10 Episode 9 - Plat de résistance

Henry se fait enlever par trois hommes masqués en sortant du travail. Il s’agit, en fait, de Nick, Greg et Hodges qui ont décidé de l’emmener fêter son anniversaire dans un restaurant de grillades, qui s’avère avoir été fermé par les services d’hygiène. Une fois sur place, ils découvrent le cadavre d’un homme et, bientôt, les restes d’un deuxième. Catherine et Ray enquêtent sur la mort d’une jeune fille qui débouche sur la découverte de la deuxième victime du docteur Jekyll.