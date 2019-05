Les experts - Saison 11 Episode 1 - Tic-tac...

Ray est amené d’urgence à l’hôpital suite à l’attaque d’Haskell. Il survit, mais perd un rein. Nick se rend aux obsèques de l’officier Clark et remarque une anomalie. Soudain, deux bombes explosent et il comprend qu’un troisième engin explosif a été placé dans un fourgon. Il évite un massacre en faisant reculer la foule. Le poseur de bombes en voudrait à la police. Les enquêteurs remontent à un centre communautaire et à deux frères, dont l’aîné serait l’artificier...