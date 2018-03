Les experts - Saison 12 Episode 04 - Le petit prince

L'ancien maire de Las Vegas inaugure le Musée de la pègre, qui lui tenait tant à cœur. Pendant la cérémonie, une fusillade éclate : le maire, visé par cette tentative d'assassinat, s'effondre. Il ressort indemne de l'attaque grâce à son costume pare-balle. En revanche, l'agent de sécurité du musée est tué d'une balle dans la tête, dehors, près de l'issue de secours. Les détectives, présents à l'inauguration, ont assisté à la scène et débutent aussitôt leurs investigations. L'étude des différents projectiles leur apprend qu'il y avait, en fait, deux tireurs dans la salle et un tireur à l'extérieur, qui a tué l'agent de sécurité et s'est enfui dans une Cadillac datant des années 70. Il s'agit de la voiture du tueur à gage d'un ancien parrain de la pègre, disparu depuis vingt ans, un dénommé Vinnie Saphire. Par ailleurs, une femme de chambre d'un grand hôtel de Las Vegas est retrouvée morte dans la suite d'un prince du Moyen-Orient, un mélangeur à cocktail en métal planté dans l'œil. Les soupçons des enquêteurs pèsent d'abord sur le prince, dont l'attitude méprisante agace beaucoup Morgan.