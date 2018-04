Les experts - Saison 12 Episode 13 - Tressés pour tuer

Plusieurs femmes se plaignent à la police car on leur a coupé une mèche de cheveux dans des lieux publics. L’une d’elles est retrouvée morte à son domicile. De plus, on l’a habillée avec une robe des années soixante-dix, on l’a teinte en blonde et on l’a maquillée. Le tueur passe une deuxième, puis une troisième fois à l’acte en affinant son mode opératoire. L’équipe découvre qu'il a choisi Lucinda Kemp, une femme atteinte d’un cancer, comme muse.