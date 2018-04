Les experts - Saison 12 Episode 16 - Dans l'obscurité

Un petit garçon est enlevé dans sa chambre avec sa nourrice un soir d'orage, pendant que son père dort dans une autre partie de la maison. Il n'a apparemment rien entendu. La nounou est retrouvée morte enroulée dans un tapis, sous un bosquet dans le jardin. Une note a été écrite avec le sang de la victime : «Nous détenons Harper». Le père est aussitôt soupçonné d'avoir mis en scène un faux enlèvement pour couvrir ses crimes. Sa femme était déjà morte quelques années plus tôt dans des circonstances douteuses. Les policiers de San Francisco l'avaient retrouvée noyée dans la piscine, au domicile du couple. Brass est persuadé que le riche trentenaire l'a tuée et a recommencé avec la jeune nourrice. Las Vegas est plongé dans le noir à cause des intempéries : les détectives doivent donc mener leur enquête avec les moyens du bord, en remettant au goût du jour les vieilles méthodes.