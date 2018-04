Les experts - Saison 12 Episode 18 - Malice au pays des merveilles

Deux individus masqués et armés font irruption dans une chapelle où se déroule un mariage sur le thème d'Alice au pays des merveilles. Les trouble-fêtes dévalisent les invités, leur volant bijoux et argent. Le marié reçoit une balle en plein front en tentant de s'interposer entre l'un des braqueurs et sa promise qui refuse de se séparer de sa bague de fiançailles. La police arrive sur les lieux cinq minutes plus tard. Les braqueurs se sont déjà enfuis comme par miracle sans que personne ne les ait vus. Le lendemain, le même tandem sévit dans une chapelle de mariage en drive-in, visant cette fois un septuagénaire multimillionnaire et sa très jeune future épouse. Ils les dépouillent de leurs bijoux et s'enfuient dans la Rolls des mariés. La police retrouve la voiture un peu plus loin, intacte. Seuls les écussons en or massif portant les initiales de son propriétaire ont été dérobés. Les détectives réalisent que les braqueurs récupèrent l'or des bijoux pour le faire fondre.