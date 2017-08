Les experts - Saison 13 Episode 04 - La musique dans la peau  

Un piano à queue est retrouvé par des randonneurs dans le désert. Dans le piano, les enquêteurs découvrent le corps d'une jeune femme, tailladé à de multiples reprises avec un instrument tranchant dont le docteur Robbins pense qu'il s'agit d'un cutter. Greg est bouleversé car il connaît la victime : une journaliste musicale de New York avec qui il a eu une brève liaison deux ans plus tôt lors de la rédaction de son livre sur l'histoire de la pègre à Las Vegas. Le chariot sur lequel l'instrument repose est du matériel de professionnel. Grâce au numéro de série du piano, les enquêteurs réussissent à retrouver le propriétaire d'origine, un certain Ledo Wright, un pianiste qui avait joué au Sands avec Sinatra en 1966. Il s'était fait tuer, d'après la rumeur, par Tommy Grazetti, un tueur travaillant à la solde d'un patron de la pègre. Son corps n'a jamais été retrouvé. Greg pense que son amie s'est fait tuer car elle avait découvert l'implication de Grazetti dans le meurtre de Ledo Wright en 1966.