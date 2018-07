Les experts - Saison 13 Episode 22 - La divine comédie

Ecklie et Russell ont rendez-vous au concert des Black Sabbath avec un journaliste qui souhaite suivre l'équipe durant quelques jours, dans le but d'écrire un article sur le plus performant laboratoire de criminalistique du pays. Le corps d'une femme momifiée, vêtue de lingerie, est retrouvé dans un studio de tournage de film X, manifestement mis en scène dans une position lascive. Peu de temps après, une autre jeune femme est retrouvée morte dans la cuisine de son petit ami, assise à une table couverte de gâteaux et son souteneur, dans le congélateur, une balle dans la tête. Elle travaillait pour un site pornographique spécialisé dans les phantasmes sur la nourriture. Sur chaque scène de crime, les enquêteurs découvrent des détails récurrents : une bible dont l'intérieur a été découpé pour y déposer un cylindre en bois sur lequel sont gravés des cercles, les neuf cercles de l'enfer de la Divine Comédie de Dante. Le docteur Robbins réussit à reconstituer les traits du visage du corps momifié. La photo de la victime est diffusée. Boucle d'or, la prostituée qui avait aidé Russell et Catherine à échapper à leurs agresseurs un an auparavant, vient voir la police après avoir reconnu la jeune femme de la photo. Elle leur apprend que sept jeunes femmes, dont la victime, et la fille de Brass ont disparu huit semaines plus tôt de la congrégation des Anges déchus, une église dirigée par le frère Larson, dont le but affiché est d'aider les prostituées qui veulent changer de vie.