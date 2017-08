Les experts - Saison 14 Episode 09 - Chambre maudite  

En arrivant dans la chambre d'un motel où un couple âgé d'une cinquantaine d'années a été sauvagement assassiné à coups de ciseaux, Nick réalise qu'il est déjà venu enquêter dans la même chambre quelques semaines plus tôt. Il tentait alors d'élucider le meurtre d'une femme, battue à mort dans son lit pendant son sommeil, alors que son mari fumait une cigarette en cachette dans la salle de bain. Finn est également venu enquêter dans cette chambre deux mois plus tôt, sur le meurtre d'un jeune homme dont les jambes avaient été lacérées. Les détectives essaient de découvrir le lien entre ses quatre meurtres. Les indices semblent accuser un sans domicile fixe que le couple de quinquagénaires aurait accueilli dans leur chambre et qui les aurait assassinés dans un accès de folie. Il est incarcéré. Peu de temps après, la police est à nouveau appelée au Skyview Motel : une jeune femme hystérique, couverte de sang, brandit une bouteille cassée au milieu de la cour. Dans sa chambre, le corps d'un jeune garçon, son élève, gît sans vie, dans un bain de sang, sur le lit. Le sans-abri qui est sous les verrous ne peut pas être responsable du crime. Hodges et Henry examinent la chambre avec leur matériel pour tenter de découvrir ce qui fait perdre la raison aux occupants de cette chambre...