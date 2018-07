Les experts - Saison 14 Episode 1 - La porte des enfers

Morgan a été enlevée par le mystérieux meurtrier qui transforme les scènes de ces crimes en tableaux de la Divine comédie et a également kidnappé la fille de Brass. Toute l'équipe redouble d'efforts pour retrouver les deux jeunes femmes en vie. Le meurtrier tue une autre prostituée qui ressemble beaucoup à Morgan. De nouveaux indices laissés sciemment par le suspect pour provoquer les enquêteurs conduisent ces derniers à soupçonner le pasteur de l'église des Anges déchus. Il est interpelé et placé en garde à vue. Les enquêteurs soupçonnent également un des clients, à qui il fournissait des prostituées. Angela, une des volontaires travaillant dans l'église du frère Larson, est également tuée et son corps mis en scène.