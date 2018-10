Les experts - Saison 14 Episode 10 - Virée entre filles

Finn, Morgan et Sara partent toutes les trois pour un week-end entre filles. Elles souhaitent aller à Reno, mais tombent en panne près de la ville de Larkston. Finn s’intéresse particulièrement au mécanicien, Darryl. Mais leur soirée romantique tourne court quand il sort un couteau et menace de la violer. Elle se défend et le poignarde. Mais le corps disparaît et elle est soupçonnée de meurtre. Morgan et Sara font ce qu’elles peuvent pour prouver son innocence. Ce faisant, elles découvrent que Darryl a violé et tué trois femmes. Au cours de l’enquête, Finn disparaît à son tour...