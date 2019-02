Les experts - Saison 14 Episode 11 - Ça sent le sapin

L'employé d'un agent immobilier déguisé en Père Noël est retrouvé mort sur la neige recouvrant le jardin de son patron après la fête que celui-ci l'avait chargé d'organiser pour ses collaborateurs. Il a été frappé de plusieurs coups de couteau dans les reins et a eu les jambes sectionnées par le traîneau qui faisait partie de la décoration de Noël. Un bout de bonite couvert de cocaïne est retrouvé dans la neige, près du cadavre. Cet indice permet aux détectives de découvrir que le patron de la société d'évènementiel "L'hiver enchanté", qui a fourni la décoration et la neige, transporte aussi dans son camion réfrigérant des bonites remplies de drogue depuis le Mexique. Son frère, incarcéré pour trafic de stupéfiants, souffre d'insuffisance rénale grave et l'a payé pour qu'il lui fasse don de son rein. En visionnant la vidéo de la fête tournée par un des invités, Nick découvre que le patron de "L'hiver enchanté" avait prêté son costume de Père Noël à la victime, à un moment de la soirée, pour pouvoir s'éclipser sans être repéré.