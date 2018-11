Les experts - Saison 14 Episode 13 - Secret défense

Le chauffeur d'une voiture lancée à toute allure dans les rues de Las Vegas fonce dans un réverbère et le véhicule explose. Sur le corps calciné, le légiste retrouve le passeport du journaliste britannique, John Merchiston. L'identification du cadavre est confirmée par l'analyse dentaire et l'autopsie révèle que la victime était droguée et fortement alcoolisée. Les experts découvrent que Merchiston menait une enquête sur les dérives sécuritaires de l'espionnage domestique, notamment sur le projet Jericho, dirigé par un général de l'Air Force. Ce haut fonctionnaire est prêt à tout pour que ses agissements restent secrets et élimine méthodiquement tous ceux qui sont susceptibles d'ébruiter l'affaire...